Тренер сборной Турции: в матче с Россией будем играть на победу

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился мнением о предстоящем матче со сборной России в Лиге наций.

«Мы должны победить завтра. Мы хотим побеждать. Для нашей команды это очень важный матч. Турция, проиграв Венгрии, изменила баланс не в лучшую сторону, но гонка продолжается. Завтра будем играть на победу», — цитирует Гюнеша Fanatik.



В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

После 4 туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав 8 очков. Турция (3) располагается на третьем месте. В первом матче, который проходил в Москве, российская и турецкая команды сыграли вничью (1:1).