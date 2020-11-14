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Матч Германия — Украина состоится, несмотря на коронавирус у гостей

Матч Германия — Украина состоится, несмотря на коронавирус у гостей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Встреча пятого тура Лиги наций Германия — Украина состоится, несмотря на случаи заражения коронавирусом у футболистов гостей, сообщает пресс-служба сборной Германии.

«Встреча Лиги наций между Германией и Украиной пройдёт по плану. Врач команды Тим Мейер поддерживает это решение: «Мы доверяем органам здравоохранения, которые проделали тщательную работу. Риск заражения значительно ниже во время игры, что упрощает ситуацию. Кроме того, уже дважды футболисты гостей прошли тестирование, по итогам которого инфекция ни у кого не диагностирована», — говорится в сообщении пресс-службы немецкой сборной в "Твиттере".

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук.

Заболевшие коронавирусом игроки сборной Украины могут остаться в Германии на карантин
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