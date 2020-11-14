Фанаты «Спартака» разгромили динамовцев в матче 100-летия со дня рождения Бескова

Пресс-служба «Спартака» сообщила о победе команды болельщиков над командой фанатов «Динамо» со счётом 5:1.

«5:1 — с таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова. Дерби основных команд уже через неделю», — говорится в сообщении на странице «Спартака» в «Твиттере».

Советский футболист и футбольный тренер Константин Бесков родился 18 ноября 1920 года в Москве. Выступал за московские «Динамо» и «Металлург», тренировал московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», «Асмарал» и ЦСКА, а также сборную СССР, которая под его руководством стала серебряным призёром чемпионата Европы в 1964 году.

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет «Динамо».