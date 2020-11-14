Леонардо Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за сильной мышечной боли

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за сильной боли в мышцах. Таким образом, игрок точно не выйдет на поле в матче с Польшей (15 ноября).

«Хотел быть в сборной любой ценой. Перепробовал всё, последние 20 дней пытался работать стиснув зубы, потому что даже в матче с „Лацио“ у меня была небольшая боль. Надеялся, что она пройдёт, но она продолжала усиливаться.



Вынужден покинуть сборную, в Турине мы оценим, сколько времени потребуется на восстановление. Жаль, так как я очень хотел быть здесь. Уверен, завтра мы покажем хорошие результаты, одержим победу и продолжим эту великолепную кампанию», — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на RAI Sport.