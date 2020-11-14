В Ливерпуле вандалы нарисовали пенис на граффити с Клоппом

Граффити с главным тренером «Ливерпуля» Юргена Клоппа осквернили вандалы, сообщает Mirror. Злоумышленники нарисовали пенис на изображении немецкого тренера.

Стрит-арт, появившийся в центре Ливерпуля в декабре 2018 года, был главной достопримечательностью модного района — Мерсисайда. Граффити нарисовал известный художник Аске, который создавал стрит-арты с Мухаммедом Али, Стивеном Хокингом и Дэвидом Боуи. Аске работал над изображением Клоппа два дня.

«Ливерпуль» после восьми сыгранных туров набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.