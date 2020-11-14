Президент Примеры считает, что переход Роналду в «Ювентус» не сделал Серию А сильнее

Президент Примеры Хавьер Тебас считает, что лига не потеряла в статусе из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Возможные переходы Месси и Рамоса? Очевидно, не хочу, чтобы именитые футболисты покидали Ла Лигу, но, если это произойдёт, нам всем придётся потрудиться, чтобы восполнить пробел.



Да, ушёл Криштиану Роналду, как мне тут напомнили. Могу заверить, что для нас ничего не изменилось. Если честно, не думаю, что и Серия А значительно улучшилась, его приход почти не заметили.



«Неймар перешёл в «ПСЖ», но Лига 1 по-прежнему остаётся лишь Лигой 1. Бренд Ла Лиги и крупные клубы, которые принимают в ней участие, выше любого отдельного игрока, независимо от его таланта», — цитирует Тебаса Football Italia со ссылкой на Marca.