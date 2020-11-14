Германия — Украина: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги наций

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Германия — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Украина. Опубликованы стартовые составы команд.
Германия: Нойер, Рюдигер, Кох, Зюле, Гинтер, Макс, Горецка, Гюндоган, Гнабри, Зане, Вернер.
Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрикс, Штарк, Дауд.
Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Зубков, Марлос, Яремчук.
Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Жуниор Мораэс, Харатин, Макаренко, Бондарь, Михайличенко.
Матч обслужит бригада арбитров из Румынии. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. В судейскую бригаду войдут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.
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