Германия — Украина: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги наций

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Германия — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Украина. Опубликованы стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Рюдигер, Кох, Зюле, Гинтер, Макс, Горецка, Гюндоган, Гнабри, Зане, Вернер.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрикс, Штарк, Дауд.

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Зубков, Марлос, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Жуниор Мораэс, Харатин, Макаренко, Бондарь, Михайличенко.

Матч обслужит бригада арбитров из Румынии. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. В судейскую бригаду войдут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.