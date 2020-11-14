Карадениз: молодые игроки в России снижают требования к себе после небольших достижений

Бывший нападающий «Рубина» Гёкдениз Карадениз поделился воспоминаниями об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, который забил первый гол на «Казань Арене» в 2014 году, будучи игроком «Локомотива», а также ответил на вопрос, почему молодёжь из России зачастую не выходит на высокий уровень.



«Миранчук был совсем молод, забил нам, но сильно меня не впечатлил. При этом считаю, что он очень правильно относится к своей карьере. Все эти годы он постоянно рос и развивал свой футбол, не провалил ни одного сезона. В этом году он заслуженно получил приглашение из сильного клуба в Италии.



Миранчук не давал усомниться в своём профессионализме, но сейчас он должен выкладываться в свою игру ещё больше. Иначе в Европе не задержаться. Именно в «Аталанте» он на долгие годы может стать главным примером молодым российским игрокам. Это Миранчуку тоже нужно помнить.



За годы в России понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за 10 лет в стране», — цитирует Карадениза Metaratings.

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