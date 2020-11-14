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Тренер Уэльса: сейчас Бэйл — совсем другой человек. Похоже, он снова любит футбол

Тренер Уэльса: сейчас Бэйл — совсем другой человек. Похоже, он снова любит футбол
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж рассказал о состоянии нападающего Гарета Бэйла, который проводит сезон в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды из мадридского «Реала». Ранее в испанском клубе валлиец почти не выходил на поле.

«Сейчас Бэйл — совсем другой человек. Похоже, он снова любит футбол. Он в клубе, где тренер ему доверяет, и он наслаждается тренировками и минутами, которые проводит на поле.

Совершенно очевидно, что «Тоттенхэм» доводит его до тех кондиций, при которых Гарет может играть все 90 минут. Нам тоже удалось провести хорошую работу на этой неделе, и даже если взглянуть на него на тренировках, он выглядит по-другому. Мы все знаем, на что он способен», — цитирует Пейджа Sky Sports.

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