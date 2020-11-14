Умер бывший арбитр Марк Рафалов

Бывший футбольный рефери Марк Рафалов скончался на 97-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем, что 13 ноября на 97-м году ушёл из жизни судья всесоюзной категории Марк Михайлович Рафалов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. Прощание состоится в морге 33-й больницы в Сокольниках (ул. Стромынка, д. 7/10), 16 ноября (понедельник), в 9:30 утра», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте футбольных арбитров России.

Рафалов отсудил свыше 300 матчей чемпионата СССР в период с 1960 по 1974 год. Марк Михайлович был также членом Союза журналистов СССР, написал несколько книг о футболе, среди которых биографии Константина Бескова и Григория Федотова. Рафалов участвовал в Великой Отечественной войне, награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими наградами.