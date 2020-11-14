Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал рекордсменом Европы по количеству проведённых матчей на уровне сборных. Футболист вышел на поле в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Швейцарии. Эта встреча стала для Рамоса 177-й на уровне сборных.

Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. Вратарь сыграл 176 матчей.

Лидером в матчах за сборную является египтянин Ахмед Хассан. Он провёл 184 матча за национальную команду. На втором месте рейтинга располагается Ахмед Мубарак, на его счету 179 матчей за сборную Омана. Третью позицию делят Мохамед Аль-Деайя из Саудовской Аравии и Бадер Аль-Мутава из Кувейта. У них по 178 встреч. Рамос делит своё место в рейтинге с мексиканцем Клаудио Суаресом.