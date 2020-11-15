Серхио Рамос не забил пенальти впервые с мая 2018 года

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос не забил пенальти впервые с мая 2018 года, сообщает Gracenote Live. Капитан испанцев не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в матче пятого тура Лиги наций со сборной Швейцарии.

До этого Рамос забил 25 пенальти подряд и почти приблизился к рекорду нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который реализовал 26 пенальти в период с февраля 2010 по апрель 2012 года.

Серхио Рамос стал рекордсменом Европы по количеству проведённых матчей на уровне сборных. Встреча 5-го тура Лиги наций со сборной Швейцарии стала для Рамоса 177-й на уровне сборных. Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. Вратарь сыграл 176 матчей.