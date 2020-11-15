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Швейцария вдесятером упустила победу над испанцами, Рамос не реализовал два пенальти

Швейцария вдесятером упустила победу над испанцами, Рамос не реализовал два пенальти
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) и завершилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте Ремо Фройлер вывел швейцарцев вперёд. Эмболо получил мяч у линии штрафной, прострелил влево и чуть назад, и Фройлер в касание отправил мяч в левую девятку. На 57-й минуте Серхио Рамос не реализовал пенальти. На 79-й минуте был удалён Нико Эльведи. Капитан испанцев не смог забить с 11-метровой отметки во второй раз. В концовке встречи Жерар Морено спас Испанию от поражения.

Матч обслуживала бригада арбитров из Шотландии. Главный арбитр встречи — Уильям Коллам. В судейскую бригаду входили ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Кевин Кланси.

Швейцарцы занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанцы (8) опустились на второе место. Встреча первого круга между Швейцарией и Испанией завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 5-й тур
14 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Испания
1:0 Фройлер – 26'   1:1 Морено – 89'
Удаления: Эльведи – 79' / нет
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