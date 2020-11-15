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Гол Канте позволил сборной Франции обыграть Португалию и выйти в финальную стадию

Гол Канте позволил сборной Франции обыграть Португалию и выйти в финальную стадию
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 54-й минуте. Адриен Рабьо получил пас от Антуана Гризманна на левом краю чужой штрафной и низом пробил. Руи Патрисиу парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Н'Голо Канте. Этот гол стал для полузащитника «Челси» вторым в составе сборной. Первый мяч Канте забил в товарищеском матче со сборной России в 2016 году (4:2).

Таким образом, сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в пяти турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Португалия (10) — на втором месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Канте – 53'
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