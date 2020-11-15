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Роналду не забил Франции ни разу в шести матчах. Эта худшая серия в карьере португальца

Роналду не забил Франции ни разу в шести матчах. Эта худшая серия в карьере португальца
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJean португальский нападающий Криштиану Роналду провёл шестой матч со сборной Франции и за это время не смог забить ни одного гола. Это самая длинная серия игрока без голов в матчах с одним соперником за всю карьеру, как клубную, так и международную.

Таким образом, сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в пяти турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Португалия (10) — на втором месте.
В следующем туре сборная Португалии сыграет с Хорватией, а сборная Франции проведёт матч с Швецией.

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