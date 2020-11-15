Роналду не забил Франции ни разу в шести матчах. Эта худшая серия в карьере португальца

Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Как сообщается в «твиттере» OptaJean португальский нападающий Криштиану Роналду провёл шестой матч со сборной Франции и за это время не смог забить ни одного гола. Это самая длинная серия игрока без голов в матчах с одним соперником за всю карьеру, как клубную, так и международную.
Таким образом, сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в пяти турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Португалия (10) — на втором месте.
В следующем туре сборная Португалии сыграет с Хорватией, а сборная Франции проведёт матч с Швецией.
- 15 ноября 2020
-
01:33
-
01:13
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:15
- 14 ноября 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:05
-
22:51
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:04
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:30
-
20:25
-
20:21
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:17