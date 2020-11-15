Дидье Дешам: мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над сборной Португалии в матче Лиги наций. Сборная Португалии принимала сборную Франции в матче 5-го тура. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«С учетом силы нашего сегодняшнего соперника, это, безусловно, один из наших лучших матчей за последнее время. Я очень рад за команду, которая продемонстрировала силу духа и доказала свою состоятельность. Наша победа заслужена. Мы очень довольны тем, что добились цели и выиграли группу. Очень горжусь своими футболистами. Сегодня мы доказали, что сборная Франции — по-прежнему великая команда», — приводятся слова Дешама на официальном сайте УЕФА.

Сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в пяти турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Португалия (10) — на втором месте.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с Хорватией, а сборная Франции проведёт матч с Швецией.