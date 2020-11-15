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Энрике прокомментировал два нереализованных пенальти Рамосом в матче со Швейцарией

Энрике прокомментировал два нереализованных пенальти Рамосом в матче со Швейцарией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал два нереализованных пенальти Серхио Рамосом в матче со сборной Швейцарии в матче Лиги наций. В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) и завершилась со счётом 1:1.

«Неудачи» Рамоса меня не волнуют. Он забил 25 пенальти подряд. Такое случается в футболе. Если бы нам дали третий или четвёртый пенальти, Рамос бы их исполнял», — приводит слова Энрике Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

Швейцарцы занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанцы (8) опустились на второе место. Встреча первого круга между Швейцарией и Испанией завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

Швейцария вдесятером упустила победу над испанцами, Рамос не реализовал два пенальти
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