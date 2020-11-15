«Сделал что-то очень глупое». Луис Альберто извинился за критику «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто извинился за критику клуба после того, как команда приобрела новый самолёт.
«Я всегда признавал свои ошибки, и я делаю это сейчас. Это был неподходящий момент для этого, я знаю, что деньги — это ещё не всё, и это трудное время для всех. Я признаю, что сделал что-то очень глупое. Я здесь уже четыре года, болельщики поддерживают этот клуб с детства, так что я никогда не смогу сравниться с этим. Прошу прощения у тех, кто почувствовал себя обиженным, поскольку я не собирался говорить о деньгах. Как команда, мы отказались от месячной зарплаты, потому что знали о трудностях и хотели помочь нашим сотрудникам. Я уважаю то, что «Лацио» дал мне. Мы здесь действительно одна семья. Я выбрал неподходящий момент, чтобы сказать это. Я считаю, что мы должны улучшаться вместе», — приводит слова Альберто Football Italia.
Ранее стало известно, что «Лацио» подозревают в фальсификации документов и халатном отношении к распространению инфекции. Федерация футбола начала дисциплинарное расследование. Если будет подтверждена вина, с клуба могут снять от одного до трёх очков в Серии А. В настоящее время «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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