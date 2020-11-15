Источник: матч сборной Румынии с Норвегией в Лиге наций отменён из-за коронавируса

Матч сборной Румынии с национальной командой Норвегии в пятом туре Лиги наций отменён из-за коронавируса, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Как сообщает источник, игра была отменена после того, как норвежские власти запретили сборной полеты из-за одного случая коронавируса в команде. УЕФА попытается перенести матч. Если это будет невозможно, сборной Норвегии присудят техническое поражение со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что Сборная Норвегии не вылетела на матч Лиги наций УЕФА с Румынией, который должен был состояться 15 ноября.
После четырёх туров Лиги наций сборная Румынии занимает третье место в турнирной таблице Лиги B группы 1, набрав 4 очка. Сборная Норвегии в свою очередь занимает второе место, записав в свой актив 9 очков.
- 15 ноября 2020
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
02:01
-
01:33
-
01:13
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:15
- 14 ноября 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:05
-
22:51
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:04
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:30
-
20:25
-
20:21
-
20:00
-
19:49