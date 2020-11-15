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Источник: матч сборной Румынии с Норвегией в Лиге наций отменён из-за коронавируса

Источник: матч сборной Румынии с Норвегией в Лиге наций отменён из-за коронавируса
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Матч сборной Румынии с национальной командой Норвегии в пятом туре Лиги наций отменён из-за коронавируса, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Как сообщает источник, игра была отменена после того, как норвежские власти запретили сборной полеты из-за одного случая коронавируса в команде. УЕФА попытается перенести матч. Если это будет невозможно, сборной Норвегии присудят техническое поражение со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что Сборная Норвегии не вылетела на матч Лиги наций УЕФА с Румынией, который должен был состояться 15 ноября.

После четырёх туров Лиги наций сборная Румынии занимает третье место в турнирной таблице Лиги B группы 1, набрав 4 очка. Сборная Норвегии в свою очередь занимает второе место, записав в свой актив 9 очков.

Сборная Норвегии не вылетела на матч с Румынией, встреча с Австрией также под вопросом
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