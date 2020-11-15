Гарет Саутгейт скрыл информацию о заражении коронавирусом

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт скрыл информацию о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail.

По данным источника, специалист получил положительный тест в октябре. После этого Саутгейт изолировался доме в Северном Йоркшире в течение десяти дней. При этом, две недели назад, когда он стал общаться с прессой перед текущими матчами сборной Англии в Лиге наций, тесты Саутгейта были отрицательными. Тренер не сделал никаких публичных комментариев о заболевании и не показал явных признаков каких-либо последствий заражения.

15 ноября сборной Англии в Лиге наций предстоит провести матч с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией.