Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарет Саутгейт скрыл информацию о заражении коронавирусом

Гарет Саутгейт скрыл информацию о заражении коронавирусом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт скрыл информацию о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail.

По данным источника, специалист получил положительный тест в октябре. После этого Саутгейт изолировался доме в Северном Йоркшире в течение десяти дней. При этом, две недели назад, когда он стал общаться с прессой перед текущими матчами сборной Англии в Лиге наций, тесты Саутгейта были отрицательными. Тренер не сделал никаких публичных комментариев о заболевании и не показал явных признаков каких-либо последствий заражения.

15 ноября сборной Англии в Лиге наций предстоит провести матч с национальной командой Бельгии, а спустя три дня англичане сыграют с Исландией.

Тренер сборной Англии Саутгейт признался, что опасается деменции
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020