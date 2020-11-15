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Дядя Надаля хочет уговорить Месси остаться в «Барселоне»

Дядя Надаля хочет уговорить Месси остаться в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля сообщил, что хочет уговорить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остаться в клубе. Ранее сообщалось, что Тони Надаль поддержал кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта. В случае победы Фонта Тони Надаль может войти в правление клуба.

«Я чётко понимаю, что для нас очень плохие новости, что лучший игрок в истории не хочет быть с нами. Мне особенно жаль, что в любой момент он подумывает о выходе из клуба. Мы попробуем переубедить его. Если победит Виктор, мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Я бы хотел, чтобы мне дали возможность попробовать сделать это. Я бы хотел, чтобы Месси выиграл с нами ещё одну Лигу чемпионов. Выиграл «Золотой мяч» и хотел бы, чтобы он помог нам сделать захватывающий проект», — приводит слова Тони Надаля Sport.es.

Летом 2020 года Месси объявил, что хочет покинуть «Барселону». В итоге аргентинец решил остаться в клубе. При этом сообщалось, что аргентинец всё ещё рассматривает возможность ухода из «Барселоны» после того, как закончится срок действия его контракта, который рассчитан до 2021 года.

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