«Барселона» ведёт переговоры с Ансу Фати о продлении контракта

«Барселона» начала переговоры с Ансу Фати о продлении контракта, сообщает Marca.

По данным источника, переговоры начались несколько недель назад и ведутся с осторожностью. При этом отмечается, что стороны добились прогресса в переговорах.

Ранее сообщалось, что Фати перенёс операцию на колене после повреждения. 18-летний футболист пропустит от трёх до пяти месяцев.

За основную команду «Барселоны» Фати выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в семи матчах за «Барселону» он забил четыре мяча. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провёл за «Барселону» 7 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола. Также на его счету 1 гол в 3 играх в Лиге чемпионов.