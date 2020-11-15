Луис Энрике не знал, что сборная Испании играла в большинстве в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не знал, что часть матча с национальной командой Швейцарии его команда играла с численным преимуществом. В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) и завершилась со счётом 1:1.

На 79-й минуте был удалён швейцарский защитник Нико Эльведи.

Как сообщает Goal со ссылкой на Marca, отвечая на вопрос журналистов о том, что его команда играла с численным преимуществом, Энрике повернулся к одному из сотрудников и спросил: «Какое удаление?».

Швейцарцы занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанцы (8) опустились на второе место. Встреча первого круга между Швейцарией и Испанией завершилась победой испанцев со счётом 1:0.