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Врач сборной Египта рассказал о состоянии Салаха, который заразился коронавирусом

Врач сборной Египта рассказал о состоянии Салаха, который заразился коронавирусом
Футбол / Англия 0

Врач сборной Египта Мохамед Абу Элела рассказал о состоянии здоровья нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который заразился коронавирусом.

«У него лёгкая форма заболевания и нет серьёзных симптомов. Он должен самоизолироваться в Египте, пока его тест не даст отрицательный результат, а затем, конечно, он сможет поехать обратно. Опасения со стороны египетских властей связаны с тем, что Салах для Египта особенный. Все здесь хотят помочь и сделать всё, что может сделать вся страна», — приводит слова Абу Эмела Associated Press.

В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил восемь голов.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

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