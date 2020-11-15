Вратарь Швейцарии высказался о двух отражённых пенальти от Серхио Рамоса

31-летний вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер подвёл итоги встречи 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Испании (1:1), в которой ему довелось отразить сразу два пенальти от защитника испанцев Серхио Рамоса.
«Это была сумасшедший вечер. Думаю, мы многое сделали правильно. Во втором тайме мы действительно чувствовали, что играем с Испанией. Это было напряжённо, мы были заперты в штрафной, но старались сохранить компактность и выходить в контратаки. В целом нам это удалось, поэтому есть большая гордость собой.
Мы рады, что не пострадали от двух злополучных 11-метровых. Как мы и предполагали, у нас не было передышки в этом матче, и, в конце концов, это дало о себе знать. Жаль, что мы не учли все баллы, но, тем не менее, это был хороший вечер для нас, которым мы будем наслаждаться.
Недавно я столкнулся с Серхио Рамосом в Лиге чемпионов, так что я уже был готов к его пенальти. Думаю, в случае со вторым 11-метровым он хотел пробить подсечкой, но со мной это не сработало», — цитирует Зоммера официальный сайт УЕФА.
- 15 ноября 2020
-
08:43
-
07:56
-
07:29
-
05:42
-
05:00
-
04:31
-
04:11
-
03:50
-
03:36
-
03:17
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
02:01
-
01:33
-
01:13
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:15
- 14 ноября 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:05
-
22:51
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:37