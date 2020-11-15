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Вратарь Швейцарии высказался о двух отражённых пенальти от Серхио Рамоса

Вратарь Швейцарии высказался о двух отражённых пенальти от Серхио Рамоса
Футбол / Лига наций УЕФА 0

31-летний вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер подвёл итоги встречи 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Испании (1:1), в которой ему довелось отразить сразу два пенальти от защитника испанцев Серхио Рамоса.

«Это была сумасшедший вечер. Думаю, мы многое сделали правильно. Во втором тайме мы действительно чувствовали, что играем с Испанией. Это было напряжённо, мы были заперты в штрафной, но старались сохранить компактность и выходить в контратаки. В целом нам это удалось, поэтому есть большая гордость собой.

Мы рады, что не пострадали от двух злополучных 11-метровых. Как мы и предполагали, у нас не было передышки в этом матче, и, в конце концов, это дало о себе знать. Жаль, что мы не учли все баллы, но, тем не менее, это был хороший вечер для нас, которым мы будем наслаждаться.

Недавно я столкнулся с Серхио Рамосом в Лиге чемпионов, так что я уже был готов к его пенальти. Думаю, в случае со вторым 11-метровым он хотел пробить подсечкой, но со мной это не сработало», — цитирует Зоммера официальный сайт УЕФА.

Швейцария вдесятером упустила победу над испанцами, Рамос не реализовал два пенальти
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