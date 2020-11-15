«Ювентус» может приобрести Давида Алабу уже зимой

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии, утверждает Eurosport.it со ссылкой на Tuttosport. По данным источника, австрийский футболист может перейти в «Ювентус» и имеет шансы оказаться в Турине уже зимой.
Контракт Алабы с «Баварией» истекает в конце сезона. Стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Ситуацией может воспользоваться туринский «Ювентус», заинтересованный в услугах игрока. Сообщалось, что туринцы хотят подписать австрийца летом на правах свободного агента.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признавался, что клуб больше не планирует вести переговоры с Алабой. По словам Салихамиджича, всё идёт к тому, что австриец покинет команду.
В этом сезоне Давид Алаба принял участие в десяти матчах во всех турнирах и забил один гол.
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