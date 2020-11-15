Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» может приобрести Давида Алабу уже зимой

«Ювентус» может приобрести Давида Алабу уже зимой
Футбол / Италия 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии, утверждает Eurosport.it со ссылкой на Tuttosport. По данным источника, австрийский футболист может перейти в «Ювентус» и имеет шансы оказаться в Турине уже зимой.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает в конце сезона. Стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. Ситуацией может воспользоваться туринский «Ювентус», заинтересованный в услугах игрока. Сообщалось, что туринцы хотят подписать австрийца летом на правах свободного агента.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признавался, что клуб больше не планирует вести переговоры с Алабой. По словам Салихамиджича, всё идёт к тому, что австриец покинет команду.

В этом сезоне Давид Алаба принял участие в десяти матчах во всех турнирах и забил один гол.

Отец Алабы: Давид разочарован, что в публичное пространство выливается столько неправды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020