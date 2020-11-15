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Экс-защитник «Спартака» может стать одноклубником Черышева

Экс-защитник «Спартака» может стать одноклубником Черышева
Футбол / Испания 0

Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович, выступающий за «Наполи», может перейти в другой клуб, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в борьбу за 28-летнего сербского футболиста включились «Валенсия» и «Марсель». Сообщалось, что в услугах Максимовича заинтересованы «Милан», «Рома», «Интер»,«Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед». Действующий контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Максимович выступал в составе московского «Спартака» с января по май 2018 года. В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в одном матче итальянской Серии А. «Наполи» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Интер»
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