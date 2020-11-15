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Сантуш: Португалия хорошо отреагировала на забитый гол, но не смогла исправить ситуацию

Сантуш: Португалия хорошо отреагировала на забитый гол, но не смогла исправить ситуацию
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча 5-го тура Лиги наций со сборной Франции (0:1).

«Мы много боролись. Франция в первом тайме была лучше, мы не могли играть и осуществлять передачи. Без мяча было труднее, мало возможностей продвигаться вперёд и находить решения.

Во втором тайме мы играли лучше. Это была другая игра, но в итоге нам забили гол, который имел решающее значение для результата. Тем не менее мы хорошо отреагировали и начали больше атаковать. Мы выглядели лучше и сделали то, что сделали. У нас было три или четыре возможности сравнять счёт, но мы не смогли исправить ситуацию", — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе французы вышли в полуфинал турнира. Португальцы остались на втором месте в группе.

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