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Гол Базелюка принёс «СКА-Хабаровску» победу в матче с «Текстильщиком»

Гол Базелюка принёс «СКА-Хабаровску» победу в матче с «Текстильщиком»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал ивановский «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 24-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк.

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ивановский «Текстильщик» (25) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 21 встрече набравший 48 очков.

В следующем туре розыгрыша Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» примет самарские «Крылья Советов», а ивановский «Текстильщик» сыграет на выезде с «Чайкой». Оба матча пройдут 21 ноября.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Базелюк – 24'
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