Гол Базелюка принёс «СКА-Хабаровску» победу в матче с «Текстильщиком»

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал ивановский «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 24-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк.



«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ивановский «Текстильщик» (25) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 21 встрече набравший 48 очков.



В следующем туре розыгрыша Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» примет самарские «Крылья Советов», а ивановский «Текстильщик» сыграет на выезде с «Чайкой». Оба матча пройдут 21 ноября.