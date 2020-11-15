Килиан Мбаппе сможет сыграть в матче со сборной Швеции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче 6-го тура Лиги наций со сборной Швеции. Напомним, форвард пропустил встречу 5-го тура с Португалией (1:0) из-за травмы подколенного сухожилия.
«Да, Мбаппе может сыграть со Швецией. Он выразил готовность», — цитирует главного тренера французов Дидье Дешама Goal.
Килиан был заменён в матче 9-го тура Лиги 1 с «Нантом». Сообщалось, что у него мышечный дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Из-за повреждения Мбаппе пропустил встречу 10-го тура Лиги 1 с «Ренном» (3:0) и матч 3-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
Матч шестого тура Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Швеции намечен на 17 ноября. Начало — в 22:45 мск.
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