Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» слишком давно не брал титул Премьер-лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказал мнение, что «красным дьяволам» пора выиграть титул английской Премьер-лиги, а также рассказал о работе с тренером Майклом Кэрриком.
«Я приехал в Манчестер, чтобы выиграть трофеи. Это один из крупнейших клубов в мире, он вошёл в историю, потрясающая команда. Считаю, такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», слишком давно не брал титул Премьер-лиги. Все игроки, весь персонал находятся здесь, чтобы побеждать. Мы настроены на это.
Многому учусь у Кэррика, люблю его слушать. Он был статусным игроком, выиграл много трофеев для клуба. Мне нравится также Жоау Моутинью. Мне нужно учиться у таких футболистов. Может, это не те игроки, на которых дети хотят быть похожими, но когда в команде есть такой футболист, будь уверен, он отдаст точный пас и примет правильное решение", — цитирует Фернандеша Sky Sports.
- 15 ноября 2020
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