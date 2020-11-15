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Защитник «Челси» может перейти в «Кристал Пэлас»

Защитник «Челси» может перейти в «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «Кристал Пэлас» видит в Алонсо замену Патрику ван Анхолту, который покинет английский клуб летом 2021 года. Сообщалось, что в услугах 29-летнего испанского футболиста заинтересован миланский «Интер».

Напомним, Алонсо перешёл в стан синих в 2016 году, «Челси» пришлось заплатить «Фиорентине» € 23 млн. В сезоне-2019/2020 защитник перестал попадать в основной состав – провёл всего 29 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне Алонсо принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Интера»
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