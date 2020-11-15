Саутгейт: у Кейна есть время, чтобы побить рекорд Руни по количеству голов за сборную
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн способен побить рекорд экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов за национальную команду.
«Если говорить о рекорде, это занимательный момент. Результативность Кейна феноменальна, и у него есть время, чтобы побить рекорд Руни. Это был бы замечательный подвиг. Но знаю, что Гарри ставит командные достижения выше личных. Он сосредоточен на успеха сборной Англии», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Напомним, Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он забил 53 мяча. Кейн (32) занимает шестое место в списке бомбардиров английской национальной команды.
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