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Виктор Осимхен пропустит матч с «Миланом», восстановление займёт несколько недель

Виктор Осимхен пропустит матч с «Миланом», восстановление займёт несколько недель
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Осимхен, выступающий за сборную Нигерии, не смог доиграть до конца матч со сборной Сьерра-Леоне.

Осимхен покинул поле на 87-й минуте. Форвард вёл борьбу за мяч с защитниками соперника, после чего упал. Во время падения нападающий неудачно подставил руку. Осимхена уводили с поля врачи, а форвард не мог скрыть болезненных ощущений.

«У Виктора вывих плеча. Он будет отсутствовать в течение нескольких недель», — цитирует главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора ESPN.

Таким образом, форвард наверняка пропустит встречу чемпионата Италии с «Миланом», которая намечена на 22 ноября. 26 числа — встреча с «Риекой» в Лиге Европы, а 29 ноября неаполитанцам предстоит сыграть с «Ромой».

Форвард «Наполи» Осимхен получил травму в матче сборной Нигерии
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