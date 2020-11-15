Виктор Осимхен пропустит матч с «Миланом», восстановление займёт несколько недель

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Осимхен, выступающий за сборную Нигерии, не смог доиграть до конца матч со сборной Сьерра-Леоне.
Осимхен покинул поле на 87-й минуте. Форвард вёл борьбу за мяч с защитниками соперника, после чего упал. Во время падения нападающий неудачно подставил руку. Осимхена уводили с поля врачи, а форвард не мог скрыть болезненных ощущений.
«У Виктора вывих плеча. Он будет отсутствовать в течение нескольких недель», — цитирует главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора ESPN.
Таким образом, форвард наверняка пропустит встречу чемпионата Италии с «Миланом», которая намечена на 22 ноября. 26 числа — встреча с «Риекой» в Лиге Европы, а 29 ноября неаполитанцам предстоит сыграть с «Ромой».
- 15 ноября 2020
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