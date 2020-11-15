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Лукаку: Рашфорд заслуживает огромного уважения за помощь детям во время пандемии

Лукаку: Рашфорд заслуживает огромного уважения за помощь детям во время пандемии
Футбол / Англия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высоко оценил общественную деятельность бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Напомним, Рашфорд убедил правительство Великобритании развернуть политику бесплатного школьного питания во время введённого из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. За это Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

«Маркус делает прекрасное дело и заслуживает огромного уважения со стороны всего населения Англии. Он помог множеству детей, потому что сам родом из малоимущей семьи. Те, кто прошёл через подобное, помнят о тяготах всю жизнь.

Я руководствуюсь не собственным опытом, но не хочу, чтобы другие дети проходили через весь этот ужас. Я и не ждал от Маркуса меньшего, ведь он всегда старается поступать правильно — как в футболе, так и в жизни. Он заслуживает огромного уважения», — приводит слова Лукаку ESPN.

Клопп: горжусь Рашфордом
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