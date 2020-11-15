Лукаку: Рашфорд заслуживает огромного уважения за помощь детям во время пандемии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высоко оценил общественную деятельность бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.



Напомним, Рашфорд убедил правительство Великобритании развернуть политику бесплатного школьного питания во время введённого из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. За это Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.



«Маркус делает прекрасное дело и заслуживает огромного уважения со стороны всего населения Англии. Он помог множеству детей, потому что сам родом из малоимущей семьи. Те, кто прошёл через подобное, помнят о тяготах всю жизнь.



Я руководствуюсь не собственным опытом, но не хочу, чтобы другие дети проходили через весь этот ужас. Я и не ждал от Маркуса меньшего, ведь он всегда старается поступать правильно — как в футболе, так и в жизни. Он заслуживает огромного уважения», — приводит слова Лукаку ESPN.

Клопп: горжусь Рашфордом