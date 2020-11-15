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Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией

Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная России сыграет в белой форме в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Фото: пресс-служба сборной России

Матч обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марчиняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы после четырёх матчей. Российская сборная набрала 8 очков. Второе место занимает сборная Венгрии, набравшая 7 очков. Сборная Турции (3) находится на третьем месте, замыкает турнирную таблицу Сербия (2). Россия и Турция уже встречались в нынешнем сезоне. В матче Лиги наций, проходившем в Москве, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:00 мск.

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