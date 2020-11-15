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Рабьо — о 1:0 с Португалией: Франция должна была искупить вину за матч с Финляндией

Рабьо — о 1:0 с Португалией: Франция должна была искупить вину за матч с Финляндией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии (1:0).

«Мы должны были искупить вину за проигрыш в матче с Финляндией, когда выступили не на своём уровне. Сборная Португалии — серьёзный соперник. На такой матч себя легче мотивировать. Мы решили, что должны уверенно начать встречу, что и сделали. Сборная Франции компактно играла в обороне. Мы внесли много изменений в свою игру. В итоге мы оказались под небольшим давлением, но в таком матче это нормально. Доволен своей игрой и игрой команды», — приводит слова Рабьо L'Equipe.

Сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в 5 турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Сборная Португалии (10) — на 2-м месте.

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