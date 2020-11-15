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Конте: в футболе ничего не даётся просто так, даже «Ливерпуль» Клоппа 4 года не выигрывал

Конте: в футболе ничего не даётся просто так, даже «Ливерпуль» Клоппа 4 года не выигрывал
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте объяснил, почему его команду нельзя сравнивать с командами Жозе Моуринью и Эленио Эрреры, приведя в пример «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

«Сравнения лестные, чувствуется ответственность. Но не будем путать разные исторические фазы клуба. «Интер» Эрреры и Моуринью был с игроками, которые уже многое выиграли. Личности, привыкшие к давлению, взявшие на себя ответственность и никогда не допускавшие ошибок в решающие моменты.

Болельщики имеют право мечтать, но мы должны осознавать, что прошлый сезон был аномальным и мы сделали что-то невероятное благодаря чужим ошибкам. Мы приблизились к «Ювентусу» и отставали всего на одно очко, потому что после победы в решающих матчах они немного расслабились.

В футболе никто ничего не даёт просто так, даже «Ливерпуль» Юргена Клоппа ничего не выигрывал четыре года. В каждом сезоне требовалось время и важные трансферы, чтобы собрать отличную команду", — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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