Конте: в футболе ничего не даётся просто так, даже «Ливерпуль» Клоппа 4 года не выигрывал

Главный тренер «Интера» Антонио Конте объяснил, почему его команду нельзя сравнивать с командами Жозе Моуринью и Эленио Эрреры, приведя в пример «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
«Сравнения лестные, чувствуется ответственность. Но не будем путать разные исторические фазы клуба. «Интер» Эрреры и Моуринью был с игроками, которые уже многое выиграли. Личности, привыкшие к давлению, взявшие на себя ответственность и никогда не допускавшие ошибок в решающие моменты.
Болельщики имеют право мечтать, но мы должны осознавать, что прошлый сезон был аномальным и мы сделали что-то невероятное благодаря чужим ошибкам. Мы приблизились к «Ювентусу» и отставали всего на одно очко, потому что после победы в решающих матчах они немного расслабились.
В футболе никто ничего не даёт просто так, даже «Ливерпуль» Юргена Клоппа ничего не выигрывал четыре года. В каждом сезоне требовалось время и важные трансферы, чтобы собрать отличную команду", — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- 15 ноября 2020
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