Рамос — после двух нереализованных пенальти: ошибки не определяют нас

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1). Напомни, Рамос не реализовал два пенальти в этой встрече.
«Тяжело заработанное очко. Теперь настраиваемся на победу в Севилье. Нас определяют не наши ошибки, а то, как мы идём к следующим целям», — написал Рамос на своей странице в «Твиттере».
Швейцарская команда занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанская сборная (8) — на 2-м месте. Встреча первого круга Испания — Швейцария завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Украины.
Серхио Рамос стал рекордсменом Европы по количеству проведённых матчей на уровне сборных. Встреча со сборной Швейцарии стала у Рамоса 177-й.
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