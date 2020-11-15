Рамос — после двух нереализованных пенальти: ошибки не определяют нас

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1). Напомни, Рамос не реализовал два пенальти в этой встрече.



«Тяжело заработанное очко. Теперь настраиваемся на победу в Севилье. Нас определяют не наши ошибки, а то, как мы идём к следующим целям», — написал Рамос на своей странице в «Твиттере».



Швейцарская команда занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанская сборная (8) — на 2-м месте. Встреча первого круга Испания — Швейцария завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Украины.

Серхио Рамос стал рекордсменом Европы по количеству проведённых матчей на уровне сборных. Встреча со сборной Швейцарии стала у Рамоса 177-й.