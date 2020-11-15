Губерниев: сборная России четыре матча уже возит тачку, на пятый всё-таки должно прорвать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА Турция — Россия.



«Мы должны понимать, что есть тактика, а есть стратегия. Почему говорю про Сафонова? Потому что есть моменты стратегические. Ничья с Молдавией осложнила наши шансы остаться во второй корзине перед чемпионатом мира. Отмечая все заслуги Станислава Саламовича, стоит помнить, что на чемпионат мира он не отбирался. Если не попадем во вторую корзину, а из первой получим Францию или Бельгию, это будет проблема. Сегодня жду другой игры от нашей сборной. Четыре матча уже «возим тачку», на пятый нас всё-таки должно прорвать. Турция — команда опасная, интересная. Надеюсь, наша команда подарит нам футбол с огоньком.

Жду ли Сафонова в воротах? Если он будет в старте, это будет правильно, но и появление Гильерме тоже будет логичным. Они сейчас вратари одного класса. Другой момент — не очень понятно, почему Сафонов перед сборной был в не очень хорошем психологическом состоянии, по словам Станислава Саламовича, а Гильерме, пропустивший пять от «Динамо», в нормальном, но это ладно. Искренне рассчитываю, что сегодня мы забьём два, а пропустим один и выиграем с таким счётом", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Турция — Россия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:00 мск.