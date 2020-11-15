Мостовой: многих смутил матч с Молдавией, но с турками Россия так слабо не сыграет

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Россия.
«Многих немного смутил матч с Молдавией. Хотя понятно, что эта встреча была не для всех нужная. Понятно, что ребят покритиковали, потому что даже в таком составе Молдавию надо обыгрывать, ну или хотя бы гол забивать. Но с Турцией, конечно, мы так слабо не сыграем.
Недавно с турками играли, первый тайм был отличный, играли низом, а второй был провальным. Для меня загадка, кто сегодня выйдет в нападении, в остальном состав понятен. Турки забивают, но и пропускают в каждом матче. Сегодня их устроит только победа. Для нас и ничья будет неплохим вариантом. Сегодня вообще допускаю любой результат, всё что угодно может произойти. Весь год такой, что уже не знаешь, чему удивляться. Коронавирусный футбол — он такой", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 ноября 2020
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