Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: многих смутил матч с Молдавией, но с турками Россия так слабо не сыграет

Мостовой: многих смутил матч с Молдавией, но с турками Россия так слабо не сыграет
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

«Многих немного смутил матч с Молдавией. Хотя понятно, что эта встреча была не для всех нужная. Понятно, что ребят покритиковали, потому что даже в таком составе Молдавию надо обыгрывать, ну или хотя бы гол забивать. Но с Турцией, конечно, мы так слабо не сыграем.

Недавно с турками играли, первый тайм был отличный, играли низом, а второй был провальным. Для меня загадка, кто сегодня выйдет в нападении, в остальном состав понятен. Турки забивают, но и пропускают в каждом матче. Сегодня их устроит только победа. Для нас и ничья будет неплохим вариантом. Сегодня вообще допускаю любой результат, всё что угодно может произойти. Весь год такой, что уже не знаешь, чему удивляться. Коронавирусный футбол — он такой", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Губерниев: сборная России четыре матча уже возит тачку, на пятый всё-таки должно прорвать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020