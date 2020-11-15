«Ливерпуль» и «Эвертон» нацелились на приобретение бразильского защитника
«Ливерпуль» и «Эвертон» в зимнее трансферное окно планируют приобрести бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает Football Italia со ссылкой на Liverpool Echo.
«Ливерпуль» остро нуждается в подкреплении после серьёзных травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Сообщается, что Калиду Кулибали был бы идеальным выбором, однако «Наполи» вряд ли будет продавать футболиста в январе, а запрашиваемая цена всё ещё превышает € 70 млн. Бремер может быть дешёвой альтернативой, хотя «Эвертон» также внимательно следит за ситуацией.
23-летний футболист провёл 27 матчей в Серии А в прошлом сезоне и забил один мяч в шести матчах этого сезона. «Торино» заплатил «Атлетико Минейро» € 5,8 млн за футболиста в 2018 году.
Конте: в футболе ничего не даётся просто так, даже «Ливерпуль» Клоппа 4 года не выигрывал
Рекомендуем вам
- 15 ноября 2020
-
14:47
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:13
-
14:11
-
13:51
-
13:26
-
13:22
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:27
-
12:08
-
11:52
-
11:50
-
11:20
-
10:56
-
10:52
-
10:40
-
10:31
-
10:16
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
08:43
-
07:56
-
07:29
-
05:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам