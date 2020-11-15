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«Ливерпуль» и «Эвертон» нацелились на приобретение бразильского защитника

«Ливерпуль» и «Эвертон» нацелились на приобретение бразильского защитника
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» и «Эвертон» в зимнее трансферное окно планируют приобрести бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает Football Italia со ссылкой на Liverpool Echo.

«Ливерпуль» остро нуждается в подкреплении после серьёзных травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Сообщается, что Калиду Кулибали был бы идеальным выбором, однако «Наполи» вряд ли будет продавать футболиста в январе, а запрашиваемая цена всё ещё превышает € 70 млн. Бремер может быть дешёвой альтернативой, хотя «Эвертон» также внимательно следит за ситуацией.

23-летний футболист провёл 27 матчей в Серии А в прошлом сезоне и забил один мяч в шести матчах этого сезона. «Торино» заплатил «Атлетико Минейро» € 5,8 млн за футболиста в 2018 году.

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