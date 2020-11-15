Наставник «Ротора» Хацкевич: колено не позволило Ананидзе продолжить карьеру

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о ситуации с полузащитником Джано Ананидзе, который имел контракт с волгоградским клубом, но не провёл ни одного матча.
«Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который «Ротор» сейчас показывает (комбинационный стиль, средний и короткий пас), он подходил. После трёх-четырёх дней тренировок Ананидзе подошёл ко мне: «Тренер, у меня есть цель – вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы». Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней.
Джано честно предупредил: «Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок». А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву. Я дал ему даже больше трёх недель. Но на прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось.
Джано очень серьёзно подошёл к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всё было чисто и открыто", — сказал Хацкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Александром Хацкевичем читайте на «Чемпионате» завтра, 16 ноября.
- 15 ноября 2020
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