«Ливерпуль» получит компенсацию от ФИФА за травму Джо Гомеса

ФИФА выплатит «Ливерпулю» £ 2 млн (примерно € 2,2 млн) в качестве компенсации за травму защитника Джо Гомеса, сообщает Daily Mail.



Напомним, Гомес получил травму на тренировке сборной Англии. Позже 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечалось, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть сезона.



По информации источника, все футболисты сборной Англии попадают в программу защиты клубов ФИФА, которая включает в себя страховой пакет. Клубы имеют право подать в суд, если игрок получил повреждение в расположении национальной команды.

«Ливерпуль», набрав в восьми турах 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.