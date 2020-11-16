«Влашич — №1 в РПЛ, а ЦСКА по праву занимает первое место». Хацкевич — о лидерах лиги

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал турнирное положение команд в РПЛ, а также выделил полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
«У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. «Зенит» играет в более вертикальный футбол. У «Спартака» прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. «Локомотив» больше фланги использует. Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня – это ЦСКА. Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. «Армейцы» по праву занимают первое место.
Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В «Локомотиве» лидер – Крыховяк, в «Краснодаре» — шведский опорник Олссон. Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по 2-3 легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент – №1", — сказал Хацкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Александром Хацкевичем читайте на «Чемпионате».
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