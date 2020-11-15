Стали известны результаты обследования Серхио Бускетса

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».
Напомним, Бускетс получил сильный удар в левое колено в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1) и завершил встречу, испытывая дискомфорт.
У Бускетса диагностировано растяжение внешней коллатеральной связки левого колена. Завтра, 16 ноября, 32-летний футболист пройдёт МРТ в Севилье. Бускетс не участвует в тренировках со сборной Испании.
Швейцарская команда занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанская сборная (8) — на 2-м месте. Встреча первого круга Испания — Швейцария завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Украины.
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