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«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Иртыш» благодаря голу Сапеты

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Иртыш» благодаря голу Сапеты
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Иртыш» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Красная Звезда» в Омске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 74-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета.

«Нижний Новгород» набрал 51 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Омский «Иртыш» (15) — на 20-м месте. В следующем туре ФНЛ «Нижний Новгород» примет брянское «Динамо», а «Иртыш» сыграет на выезде с «Чертаново». Обе встречи состоятся 21 ноября.

В другом матче тура первенства России «Шинник» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча, прошедшая на стадионе «Шинник» в Ярославле, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сапета – 73'
ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Квеквескири – 6'   1:1 Самодин – 30'   1:2 Газданов – 45+1'   1:3 Жестоков – 66'
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