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«Зенит» продолжает следить за Джесси Лингардом, игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

«Зенит» продолжает следить за Джесси Лингардом, игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хочет покинуть клуб. Среди претендентов на 27-летнего английского хавбека фигурирует петербургский «Зенит», сообщает fichajes.net.

По информации источника, за Лингардом также следят «Вест Хэм» и «Монако». Об интересе к Джесси со стороны петербуржцев сообщалось в конце сентября.

Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 в 22 матчах английской Премьер-лиги забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2020/2021 вышел лишь дважды в матчах Кубка лиги. В составе «красных дьяволов» Лингард — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка (2016) Англии, Кубка английской лиги (сезон-2016/2017).

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