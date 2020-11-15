Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель может покинуть «ПСЖ» следующим летом. Аллегри и Почеттино готовы его заменить

Тухель может покинуть «ПСЖ» следующим летом. Аллегри и Почеттино готовы его заменить
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель может покинуть клуб следующим летом, сообщает ESPN.

По информации источника, у специалиста и спортивного директора парижан Леонардо конфликт. В частности, Тухель хочет не тех игроков, которых подписывает «ПСЖ». Однако в период кризиса из-за пандемии коронавируса и давления из-за финансового фейр-плей руководство попыталось максимально заполнить требуемые позиции свободными агентами или игроками в аренду.

Тухель может досрочно завершить контракт и расстаться с клубом следующим летом. Его готовы заменить экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сообщается, что Тухелю придётся максимально использовать шансы в Лиге чемпионов, потому что это его последний шанс закрепиться во французской столице.

Директор «ПСЖ»: были внутренние дискуссии, но о замене Тухеля и речи не было
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020