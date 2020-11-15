Тухель может покинуть «ПСЖ» следующим летом. Аллегри и Почеттино готовы его заменить

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель может покинуть клуб следующим летом, сообщает ESPN.

По информации источника, у специалиста и спортивного директора парижан Леонардо конфликт. В частности, Тухель хочет не тех игроков, которых подписывает «ПСЖ». Однако в период кризиса из-за пандемии коронавируса и давления из-за финансового фейр-плей руководство попыталось максимально заполнить требуемые позиции свободными агентами или игроками в аренду.

Тухель может досрочно завершить контракт и расстаться с клубом следующим летом. Его готовы заменить экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сообщается, что Тухелю придётся максимально использовать шансы в Лиге чемпионов, потому что это его последний шанс закрепиться во французской столице.