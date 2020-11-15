Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-директор «Барселоны» — о желании Месси уйти: действия Лионеля были некрасивыми

Экс-директор «Барселоны» — о желании Месси уйти: действия Лионеля были некрасивыми
Футбол / Испания 0

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который хотел уйти из каталонского клуба минувшим летом.

«Месси победитель и он очень любит „Барселону“. Поражение со счётом 2:8 и неудачи в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов повлияли на него. Полагаю, ему это надоело, и он решил уйти. Конечно, на мой взгляд, его действия были некрасивыми и неправильными, но Месси тоже может ошибаться. К счастью, в матчах он допускает незначительные ошибки. Он хотел продолжать побеждать и думал, что в «Барселоне» его время подошло к концу. Теперь я вижу воодушевление в его глазах, но ему не хватает немного большего. Я хотел бы, чтобы он был счастлив», — приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.

Напомним, по окончании сезона Месси уведомил через факс «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

Фигу — о Месси: если не хочешь где-то быть, ничто не изменит твоего мнения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020